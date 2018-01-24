تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداء من غدا

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عودة تأثير مناطق المملكة بالتقلبات الجوية التي تبدأ بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب ووسط وشرق المملكة، حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45كم/س، وتنخفض معها الرؤية الأفقية على مناطق كل من ” تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل ” ، ومن ثم تأثيرها على مناطق ” الرياض، والقصيم، والشرقية ” ، ابتداء من الخميس إلى الإثنين.

وأضاف الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كما تتهيأ الفرصة يومي الخميس والجمعة القادمين لهطول أمطار على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.