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” النمر ” يحذر من الاعتماد على جوجل لترجمة تقارير الفحوصات

” النمر ” يحذر من الاعتماد على جوجل لترجمة تقارير الفحوصات
نايف السالم(صدى):

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من أن يعتمد المريض على الترجمة الذاتية لتقارير فحوصاته الطبية من الإنترنت ، ليتفاجأ بأسماء خطيرة لم يخبره الطبيب بها .

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” تصرف خاطئ ان يترجم المريض تقارير فحوصاته من قوقل..ثم يتفاجأ بأسماء أمراض لم يُخبره طبيبه بها !! .. الصحيح الترجمه الطبيه تحتاج إلى شخص متخصص في ذلك ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7398 ] نشر منذ 27 دقيقة

طــيب يَتَـــكتور محنـــى مِعتَـــــمديــن عــــــــــــلاه .
.
راح نِعتِـــــــــــمِد علـــــى يـاهـــــــــــــو .🤔🙄😅😊.

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