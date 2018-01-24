” النمر ” يحذر من الاعتماد على جوجل لترجمة تقارير الفحوصات

نايف السالم(صدى):

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من أن يعتمد المريض على الترجمة الذاتية لتقارير فحوصاته الطبية من الإنترنت ، ليتفاجأ بأسماء خطيرة لم يخبره الطبيب بها .

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” تصرف خاطئ ان يترجم المريض تقارير فحوصاته من قوقل..ثم يتفاجأ بأسماء أمراض لم يُخبره طبيبه بها !! .. الصحيح الترجمه الطبيه تحتاج إلى شخص متخصص في ذلك ” .