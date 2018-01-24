تعليم الليث ينفي دمج طلاب وطالبات قرية أتانة

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية الإلكترونية عن دمج طلاب وطالبات قرية أتانة في مبنى واحد، أثناء سير الدوام الدراسي، لا أساس له من الصحة.

وأكد المتحدث، أنه تم اعتماد الدوام في المبنى على فترتين منفصلتين تمامًا، حيث خصصت الفترة الصباحية لدوام الطالبات ومعلماته، فيما خصصت الفترة المسائية لدوام الطلاب ومعلميهم.

وأفاد المالكي أنه تم نقل طلاب مدرسة الإمام البخاري الابتدائية والمتوسطة للمبنى بعد تأثر مبناهم المستأجر بداية العام الدراسي بتساقط مجموعة من الصخور أثناء عمل معدات إنشاء طريق سفوح الجبال والمجاور للمدرسة، وحرصًا على أمنهم وسلامتهم، واستقرار العملية التعليمية في القرية لاسيما وأنها نائية ووعرة جدًا، تم تحويلهم للدراسة المسائية بالمبنى المستأجر لمدرسة البنات.