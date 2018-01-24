الأمير عبدالله بن بندر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البركاتي

واس(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ، وسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد محمد عبده البركاتي ، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة الليث وكان في استقباله عدد من المسؤولين الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه .