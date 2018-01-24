لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في فئة الجْمل 50 صْفر
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجْمل 50 صْفر.
وأوضحت اللجنة أن نتائج في فئة الجْمل 50 صْفر جاءت كما يلي:
الأول: عبد الله عبد العزيز علي السلطان.
الثاني: شبنان فهد شبنان الدوسري.
الثالث: محمد خلف علوش المطيري.
الرابع: فهد غازي عسير المطيري.
الخامس: فالح سالم راشد الهاجري.
السادس: صاطي منور عويتق المطيري.
السابع: ناصر علي عبيد العجمي.
الثامن: سلطان محمد علي السبيعي.
التاسع: مشعل نايف فلاح بن حثلين.
العاشر: ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري.
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