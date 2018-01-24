لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في فئة الجْمل 50 صْفر

واس(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجْمل 50 صْفر.

وأوضحت اللجنة أن نتائج في فئة الجْمل 50 صْفر جاءت كما يلي:

الأول: عبد الله عبد العزيز علي السلطان.

الثاني: شبنان فهد شبنان الدوسري.

الثالث: محمد خلف علوش المطيري.

الرابع: فهد غازي عسير المطيري.

الخامس: فالح سالم راشد الهاجري.

السادس: صاطي منور عويتق المطيري.

السابع: ناصر علي عبيد العجمي.

الثامن: سلطان محمد علي السبيعي.

التاسع: مشعل نايف فلاح بن حثلين.

العاشر: ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري.