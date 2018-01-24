شرطة مكة تلقي القبض على متهمين في قضية مخالفات درة العروس

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة في إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضية مقطع الفيديو المتداول حول التصرفات المخالفة في درة العروس شمال جدة ، اليوم الأربعاء .

وكان صاحب السمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين ، قد وجه الشرطة بالتحقيق في مقاطع الفيديو المتداولة ، والتي ظهرت مخالفات المتهمين بها ، مشددًا على ضرورة ضبطهم ومحاسبة المتسببين في ذلك .

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