شرطة مكة تلقي القبض على متهمين في قضية مخالفات درة العروس
نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة في إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضية مقطع الفيديو المتداول حول التصرفات المخالفة في درة العروس شمال جدة ، اليوم الأربعاء .
وكان صاحب السمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين ، قد وجه الشرطة بالتحقيق في مقاطع الفيديو المتداولة ، والتي ظهرت مخالفات المتهمين بها ، مشددًا على ضرورة ضبطهم ومحاسبة المتسببين في ذلك .
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