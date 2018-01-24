وزير الاقتصاد: نستهدف تقليل الاعتماد على العنصر الأجنبي وشبابنا لديهم القدرات

عادل الحربي(صدى):

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن العام الحالي 2018 سيكون عام تنفيذ، لأن الإطار التخطيطي لرؤية 2030 قد انتهى، لافتاً إلى أنه تم إطلاق برنامجين ضمن الرؤية، وستطلق المملكة 10 برامج أخرى في الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد ” التويجري ” ، على هامش مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، أن من أهم أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط تطبيق المشاريع والبرامج بأكبر قدر ممكن بقدرات محلية، والاستغناء عن الكثير من الدعم الخارجي في مجال التوظيف في مشاريع الرؤية.

وأضاف: ” شبابنا وشاباتنا قادرون على تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية، كما أن وزارة الاقتصاد تساهم في تنفيذ رحلة التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط ” .

وحول نسبة البطالة في المملكة، أكد أنها تُقدَّر بـ12.8% حسب هيئة الإحصاء، وأن المملكة تسعى لتخفيضها، خلال السنوات المقبلة في إطار رؤية 2030 لتصل إلى 7%، لافتاً إلى أن أرقام البطالة ستنخفض في 2018.

