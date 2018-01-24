بلدية المنطقة الشرقية تتفقد مشاريع الطرق بالدمام والخبر

نايف السالم(صدى):

نفذ المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، جولة ميدانية على ابرز مشاريع الطرق الحيوية بالدمام والخبر وذلك للاطلاع على سير العمل وإنهاء المعوقات التي تحد من سرعة الانجاز .

وشملت الجولة الوقوف على ثلاثة مشاريع وهي مشروع إنشاء نفق على تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع شارع الامام علي بن أبي طالب ، حيث عقد اجتماع بين اللجنة الفنية بالمجلس البلدي وأمانة المنطقة الشرقية ، للتعرف على طبيعة المشروع ونسبة الانجاز ، وطالب المجلس تكثيف العمل بالمشروع لإنجازه في الوقت المحدد مع مراعاة عامل الجودة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية العام الهجري الحالي ، على أن يتم افتتاح جزئي للمشروع من الجهة الجنوبية بعد ثلاثة أشهر وبالتالي ربط حي عبدالله فؤاد بحي المثلث .

وأنهى المجلس جولته الميدانية بعد الاطلاع على مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز ، وطلب إيجاد حلول تهدف لانسيابية الحركة المرورية ، ومن المقرر عمل دوارين (يوتيرن) بالمسارين على طريق الملك عبدالله ، ومسار آخر على طريق الأمير تركي للمتجهين جنوباً .