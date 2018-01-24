بلدية المنطقة الشرقية تتفقد مشاريع الطرق بالدمام والخبر
نفذ المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، جولة ميدانية على ابرز مشاريع الطرق الحيوية بالدمام والخبر وذلك للاطلاع على سير العمل وإنهاء المعوقات التي تحد من سرعة الانجاز .
وشملت الجولة الوقوف على ثلاثة مشاريع وهي مشروع إنشاء نفق على تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع شارع الامام علي بن أبي طالب ، حيث عقد اجتماع بين اللجنة الفنية بالمجلس البلدي وأمانة المنطقة الشرقية ، للتعرف على طبيعة المشروع ونسبة الانجاز ، وطالب المجلس تكثيف العمل بالمشروع لإنجازه في الوقت المحدد مع مراعاة عامل الجودة.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع نهاية العام الهجري الحالي ، على أن يتم افتتاح جزئي للمشروع من الجهة الجنوبية بعد ثلاثة أشهر وبالتالي ربط حي عبدالله فؤاد بحي المثلث .
وأنهى المجلس جولته الميدانية بعد الاطلاع على مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز ، وطلب إيجاد حلول تهدف لانسيابية الحركة المرورية ، ومن المقرر عمل دوارين (يوتيرن) بالمسارين على طريق الملك عبدالله ، ومسار آخر على طريق الأمير تركي للمتجهين جنوباً .
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