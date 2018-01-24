جمرك جسر الملك فهد يُحبط محاولة تهريب 8 آلاف زجاجة خمر

حمود العنزي (صدى):

تمكن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت 8200 زجاجة خمر وعُلب بيرة بالكحول، عُـثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام الجمرك فهد سليمان البليهد : عند قدوم إحدى الشاحنات للجمرك خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة، وأثناء عملية الكشف والمعاينة على الشاحنة عُثر على تلك الكمية مُخبأة بطريقة فنيّة في أجزاء متفرقة في الشاحنة، بحيث تم إعداد مخبأ وإخفاء كمية الخمور بداخله.

وأضاف البليهد أن الممنوعات التي تم ضبطها شملت خمورا وعُلب بيرة بالكحول متنوعة الأصناف والأنواع والسعات, مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المهرب والممنوعات التي تم ضبطها.