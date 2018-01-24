بالفيديو.. 4 تمارين هامة لإكساب ذراعيكِ شكلا جذابا
من المعروف أن الوصول إلى جسم رياضي ومتناسق حلم الكثيرات، ما يجعلهن يقمن بالكثير من الأنظمة الغذائية للوصول له.
ولتحقيق هذا الهدف على كل امرأة أن تقوم بعدة أشياء وهي:
– المحافظة على الرياضة بشكل يومي ومنتظم حتى لو لدقائق قليلة.
– قضاء وقت كاف من النوم على مدار اليوم، لأنها تعمل على شد ترهلات البشرة إلى جانب الكثير من الفوائد الأخرى.
– اتباع نظام غذائي مناسب بمعنى أن يحتوي على العناصر الأساسية من دون إكسابك المزيد من الوزن.
وهذه هي الخطوات الهامة في حياة كل امرأة، وبعد اتباعها عليك تحديد المنطقة التي تودين العمل عليها فمثلا هل تريدين جعل ظهرك مستقيما بشكل أكبر، أم تريدين القضاء على ترهلات الثدي، أو تنحيف منطقة الخصر، أو لإكساب ذراعيكِ مظهرا مشدودا، حيث أن لكل رغبة من هذه الرغبات السابقة تمرينها الخاص.
اليمــــــــــــامــــــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11805 ] نشر منذ 1 ساعة
والله فيه حريم يديهن واجسامهن كانهن مصارعات ضخامه وكتل غير طبيعيه 😂😂😂
ماينفع فيها لاتمارين ولاحميه ولا شي ….حلها واااااحد فقط 👈عند مشرررررط الجراح 😁
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.يحش فيها لين يخليها انثى متناسقة الاجزاء 🤗
اليمــــــــــــامــــــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11805 ] نشر منذ 55 دقيقة
التمارين القاسيه تحتاج جسم خفيف ولياقه عاليه لتتقن حركاتها العويصه
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.مو فقمه ينقطع نفسها ولاينزل اكسجينها وهي تسوي حركه بسيطه 😊
دليل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 40 دقيقة
تغير اسمك وما تغير طبعك ياامل
لازلتي حاقده على النساء بشكل عجييييب