بالفيديو.. 4 تمارين هامة لإكساب ذراعيكِ شكلا جذابا

نورة الشهري (صدى):

من المعروف أن الوصول إلى جسم رياضي ومتناسق حلم الكثيرات، ما يجعلهن يقمن بالكثير من الأنظمة الغذائية للوصول له.

ولتحقيق هذا الهدف على كل امرأة أن تقوم بعدة أشياء وهي:

– المحافظة على الرياضة بشكل يومي ومنتظم حتى لو لدقائق قليلة.

– قضاء وقت كاف من النوم على مدار اليوم، لأنها تعمل على شد ترهلات البشرة إلى جانب الكثير من الفوائد الأخرى.

– اتباع نظام غذائي مناسب بمعنى أن يحتوي على العناصر الأساسية من دون إكسابك المزيد من الوزن.

وهذه هي الخطوات الهامة في حياة كل امرأة، وبعد اتباعها عليك تحديد المنطقة التي تودين العمل عليها فمثلا هل تريدين جعل ظهرك مستقيما بشكل أكبر، أم تريدين القضاء على ترهلات الثدي، أو تنحيف منطقة الخصر، أو لإكساب ذراعيكِ مظهرا مشدودا، حيث أن لكل رغبة من هذه الرغبات السابقة تمرينها الخاص.