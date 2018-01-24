الإعلان عن جائزة وزارة الثقافة والإعلام 2018

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، عن البدء في استقبال طلبات الترشيح لجائزة الكتاب السنوية في عامها السابع للكتب الصادرة خلال العام 2017م في مختلف الحقول المعرفية للمؤلفين السعوديين حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، وذلك حتى يتسنى تسليم الكتب المرشحة للمشاركة في الجائزة يوم 16 فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم تكريم الفائزين خلال افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام يوم الأربعاء 14 مارس 2018م، داعية المؤلفين الراغبين في الترشيح للجائزة إلى إرسال كتبهم المطبوعة إلى وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية ( ص. ب 670 الرياض 11161) ، لجنة جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب، جوال رقم (0530326002) وهاتف رقم (0114425999) تحويله (6598) أو الإيميل [email protected] .

وحددت الوزارة شروط الجائزة في أن يكون المؤلف سعودياً، والكتاب باللغة العربيّة ومفسوحاً من وزارة الثقافة والإعلام أن تكون الطبعة الأولى للكتاب ، وألاّ يكون في أصله رسالةً جامعيّة أو مُستلًا منها ، وأن يُوقّع المؤلّف تعهداً على التزامه بحقوق الملكيّة الفكريّة وتعهداً آخر بعدم حصول كتابه على جائزة سابقة.

وأشارت إلى أنّ الجائزة قدرها (500.000 ريال) تُمنح لخمسة كتب مطبوعة خلال هذا العام في المجالات المختلفة وفروعها (الدينية والفكرية والفلسفية، اللغة والأدب، الفنون، العلوم الاجتماعية والتربوية والنفسية، العلوم البحتة والتطبيقية، العلوم الاقتصادية والإدارية)، ويتقدّم بالكتاب المؤلف أو الناشر أو الجهات المعنية مثل المكتبات والجامعات ومراكز الأبحاث والأندية الأدبية والجمعيات وغيرهم، شريطة أن تكون صادرة عام 2017م ، وأن يرفق خمس نسخ من الكتاب لا تُسترد.