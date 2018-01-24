ضبط أقراص مخدرة بحوزة شيرين عبدالوهاب قبل سفرها إلى باريس

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت مصادر أمنية بمطار القاهرة في تصريحات إعلامية ، أنه تم ضبط أقراص مخدرة بحوزة الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء السفر إلى باريس، وبحيازتها أقراص مخدرة لعقار الزولام، والمحظور حيازته طبقا للقانون.

وأكدت المصادر ، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش المطربة شرين عبد الوهاب للسفر على متن الطائرة المتجهة إلى باريس، أظهرت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب وجود أقراص داخل حقيبة السفر الخاصة بها، وبمراجعتها تبين أنها لعقار الزولام المخدر والمدرج على جدول 2 ومحظور حيازته.

وتابع المصدر ، أن الفنانة عند سؤالها عن حيازتها للأقراص ، قامت بتقديم شهادة طبية رسمية من الطبيب تفيد بالسماح لها بتناول أقراص الزولام لعلاج الاكتئاب، فسمحت لها أجهزة الأمن بالسفر على رحلتها المتجهة إلى باريس.