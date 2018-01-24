بالفيديو.. خادم الحرمين يستمع لقصيدة يلقيها أحد الأطفال

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عفوية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، خلال استماعه لقصيدة شهيرة كتبها خاله الشيخ خالد السديري، يلقيها أحد أحفاده.

وأظهر الفيديو، الملك سلمان وهو يجلس ويستمع للقصيدة التي يلقيها الطفل فيصل السديري، حيث قام بتحيته فور انتهائه من الإلقاء.

وكتب القصيدة الشهيرة الشيخ خالد السديري، خال الملك سلمان وأحد الشعراء الشهيرين في المملكة، قبل 70 عاما تقريبا حينما كان يعمل في مجلس المستشارين في الرياض بعد عودته من إمارة الظهران حاكما إداريا وقبل أن ينتدب أميراً على تبوك.