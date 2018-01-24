بالصور.. أرتفاع أسعار ” فورد موستانج Bullitt 2019 ” في مزاد خيري

واشنطن(صدى):

بيعت أول نسخة انتاج من سيارة فورد موستانج Bullitt موديل 2019 بسعر بلغ 300 ألف دولار في مزاد باريت جاكسون, وكانت السيارة قد أطلقت لأول مرة في معرض ديترويت للسيارات الأسبوع الماضي فيما تم تخصيص مبلغ بيع السيارة بصورة خيرية لمدارس الأولاد الذي يعانون من بعض الصعوبات في كاليفورنيا الأمريكية.

والسبب في تخصيص مبلغ السيارة لهذه الجهة هو أن ستيف مكوين الذي تولي رئاسة الشركة في 1966 حضر في صفوف هذه المدارس في صغره .ويذكر أن الشركة لم تعلن سعر السيارة بصورة رسمية بعد ولكن بالتأكيد سعر 300 ألف دولار يزيد بثلاثة أضعاف عن السعر المتوقع للسيارة.

وتحمل السيارة لون أخضر هايلاند داكن ولمسات من الكروم في شبكة التهوية والنوافذ بجانب عجلات خاصة 19 بوصة ومكابح بريمبو حمراء ونظام عادم بصمام نشط عالي الأداء مع مخارج سوداء NitroPlate. وتأتي السيارة بمحرك V8 سعة 5 لتر مثل موستانج GT ولكن قوته تبلغ 475 حصان بفضل التعديلات التي تعرض لها.