بالفيديو.. بعير يصل سعره في مزاد إلى أكثر من 3 ملايين ريال

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعير وصل سعره في مزاد إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال، وهو ما اثار دهشة الكثيرين ممن تعجبوا من ارتفاع سعره المبالغ فيه إلى هذه الدرجة.

وفي الفيديو، يظهر البعير وحوله المشترون يتهافتون عليه داخل المزاد ويتسابقون على شرائه بأعلى سعر.

