بالفيديو.. بعير يصل سعره في مزاد إلى أكثر من 3 ملايين ريال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعير وصل سعره في مزاد إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال، وهو ما اثار دهشة الكثيرين ممن تعجبوا من ارتفاع سعره المبالغ فيه إلى هذه الدرجة.
وفي الفيديو، يظهر البعير وحوله المشترون يتهافتون عليه داخل المزاد ويتسابقون على شرائه بأعلى سعر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41716 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, يارب لاتسخط علينا يارؤوف يارحيم ,,
,, ليش كل المبالغه المقيته ,,؟؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7398 ] نشر منذ 48 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . تَــــــــرى ألنعمه زواله .😠.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 7 دقائق
والله الحمار الي بيشتري ذا الناقه لو تجي تبيعة في افريقا قرد ماحد شراه
الله المستعان