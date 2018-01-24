النيابة العامة: لا يجوز دخول المساكن بدون إذن

عادل الحربي(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن للمساكن حرمتها، ولايجوز دخولها بغير إذن صاحبها، و لاتفتيشها إلا في الحالت الت يبينها النظام.

وأوضحت النيابة العامه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ذلك ضمن المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم.