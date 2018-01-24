  • الأربعاء 24

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة العامة: لا يجوز دخول المساكن بدون إذن

النيابة العامة: لا يجوز دخول المساكن بدون إذن

النيابة العامة: لا يجوز دخول المساكن بدون إذن
عادل الحربي(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن للمساكن حرمتها، ولايجوز دخولها بغير إذن صاحبها، و لاتفتيشها إلا في الحالت الت يبينها النظام.

وأوضحت النيابة العامه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ذلك ضمن المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم.

 


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 53 دقيقة

” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) ” An Noor

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *