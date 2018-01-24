النيابة العامة: لا يجوز دخول المساكن بدون إذن
أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن للمساكن حرمتها، ولايجوز دخولها بغير إذن صاحبها، و لاتفتيشها إلا في الحالت الت يبينها النظام.
وأوضحت النيابة العامه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ذلك ضمن المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم.
abdul[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 53 دقيقة
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) ” An Noor