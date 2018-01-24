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بالفيديو.. توقف مباراة الفيحاء والفتح احترامًا لأذان صلاة المغرب

بالفيديو.. توقف مباراة الفيحاء والفتح احترامًا لأذان صلاة المغرب
نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إنه تم توقف مباراة الفيحاء والفتح ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين احترامًا لأذان صلاة المغرب.

وانتهت منذ قليل مباراة الفيحاء والفتح ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، بفوز الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف، في لقاء امتد إلى أشواط إضافية.


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