رجل يطعن زوجته بسبب غسل الصحون

بيروت(صدى):

أقدم لبناني على طعن زوجته بالسكين، عقب مشادة كلامية بينهما لمطالبتها له بترتيب المنزل وغسل الصحون.

وتعود الواقعة عندما ذهب الزوج بزوجته إلى مستشفى بلدة مجدل اللبنانية مصابة بطعنه في الظهر، وسجلها بأسم غير أسمها لإخفاء جريمته، فيما تمكن أمن المستشفى من ضبطه.

وتقول والدة الزوجة في تصريحات لصحف محلية، ابنتي سريعة الغضب، تصرخ وتقاتل، وهو كذلك، طلبنا منه سابقا عدم ضربها ووعدنا بذلك من دون ان يفي بعهده.

وعما حصل يوم الحادث قالت الوالدة، ” في ذلك اليوم لم يذهب حسين الى عمله في معمل الباطون بسبب العاصفة، جلس مع ولديه في المنزل بالشهابيه، وعندما عادت دعاء من عملها مساء، وجدت بيتها غير مرتب. سألته لماذا تسبّب بالفوضى ولم ينظف مخلّفاتها، غضبا من بعضهما البعض، وطعنها بالسكين ” .