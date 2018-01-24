بالفيديو.. الفتح يودع كأس خادم الحرمين الشريفين

نواف السالم(صدى):

خسر نادي الفتح أمام نظيره فريق الفيحاء بنتيجة 2/1، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان نادي الفيحاء قد تقدم مبكرًا، حيث سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله آل سالم، هدفًا في شباك الفتح في الدقيقة 11، وحافظ لاعبو الفريق البرتقالي على تقدمهم لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني، نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، سايث سكالا، في تسجيل هدف التعادل في مرمى الفيحاء، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليلجأ الحكم إلى لعب أشواط إضافية لحسم التأهل.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني أحرز الفيحاء هدفًا قاتلًا في مرمى الفتح في الدقيقة 118، عن طريق لاعبه سامي خيبري، ليتأهل إلى دور الـ8 من مسابقة كأس الملك.