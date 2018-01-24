” كابسارك ” يستعرض 4 دراسات متنوعة في الطاقة والاقتصاد بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

عقد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ” كابسارك ” ، اللقاء الإعلامي الربع سنوي، بحضور رئيس المركز نظمي النصر، ونائب رئيس الابحاث ديفيد هوبز، ونخبة من باحثي المركز وعدد من الإعلاميين وكتاب الرأي المتخصصين في الطاقة والاقتصاد، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة، ودور المركز في دعم صنّاع القرار في وضع سياسات فعالة لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة والوصول لأهداف رؤية 2030، كما يسعى إلى نشر الوعي بدور سياسات الطاقة الفعالة في تحقيق رفاهية المجتمعات والشعوب، والتأكيد على دور المركز في دعم صنّاع القرار في تحسين كفاءة وانتاجية الطاقة في المملكة وتعريف المهتمين وصنّاع الرأي بالنشرة البحثية الربع سنوية التي يصدرها المركز.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس المركز نظمي النصر الذي ثمن دور الإعلام الفعال في ايصال رسالة المركز، مبيناً أن اللقاء يكرس مبدأ الشفافية الذي ينتهجها المركز بتوضيح جهوده التي يسعى لتحقيقها محلياً وعالمياً، مفيداً أن المركز يستهدف نشر مفهوم اقتصاديات الطاقة والعمل كقناة للحوار لتمهيد الطريق للوصول لرفاهية المجتمعات، ويستهدف من خلال البحوث والدراسات إلى خفض تكاليف امدادات الطاقة ورفع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة بالإضافة إلى المواءمة الفعلة بين أهداف وسياسات الطاقة ومخرجاتها.

واستعرض اللقاء 4 دراسات متنوعة حيث بدأت الجلسة الأولى بمناقشة ” تأثير اصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة”، والثانية “أثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي في المملكة”، وتطرقت الجلسة الثالثة ” إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة”، فيما تناولت الجلسة الرابعة ” النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون، نظرة على السعودية ” .