إصابة سائق سيارة أقارب رئيس حزب المؤتمر بطلقات الحوثيين النارية

فهمي محمد(صدى):

استهدفت ميليشيات الحوثي عددًا من أقارب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس الراحل عقيل فاضل ، بمديرية النادرة واختطفت آخرين ، اليوم الأربعاء ، حيث أطلقت النيران على سيارة تقل عددًا من أقارب رئيس مؤتمر النادرة ، مما أسفر عن سقوط قائد السيارة مصابًا ، وتم اقتياد المختطفين إلى جهة مجهولة .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد أصيب السائق مالك فاضل بعيارات نارية ، وتعرض لنزيف حاد بسبب منع إسعافه من قبل الحوثيين ، لمدة تصل إلى نصف ساعة ، ولا يزال وضعه الصحي حرجًا .