” البيئة ” تسجل إصابتين بإنفلونزا الطيور في الرياض

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابتين في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض .

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3792 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الايجابية منها 112.

كما أوضحت الوزارة ان عددالبلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 17بلاغ، فيما بلغت عدد الاستفسارات 56استفسارا، فيما تستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.