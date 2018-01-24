” النمر ” يحذر من تناول الأسبرين مرة واحدة أسبوعيًا

عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض قلب، اليوم الأربعاء، من تناول حبة الأسبرين 81 ملي جرام مرة واحدة أسبوعيًا.

وأوضح ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يُعرض المريض لمضاعفات الدواء، ولا يعطيه الفائدة المرجوة منه وهو الوقاية من جلطات القلب.