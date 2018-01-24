” النمر ” يحذر من تناول الأسبرين مرة واحدة أسبوعيًا
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض قلب، اليوم الأربعاء، من تناول حبة الأسبرين 81 ملي جرام مرة واحدة أسبوعيًا.
وأوضح ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يُعرض المريض لمضاعفات الدواء، ولا يعطيه الفائدة المرجوة منه وهو الوقاية من جلطات القلب.
abdul[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 58 دقيقة
والنصيحة ؟ ان تُؤخذ كل يوم…. كل يومين …او لا نأخذها البتة ؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7398 ] نشر منذ 42 دقيقة
يخوي abdul تُؤخذ كل يوم وما علاك إلا ألعافيه .😊.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 8 دقائق
قبل تناول الاسبيرين لازم تتاكد انك سليم من سيولة الدم او اي مشاكل بالمعده او بالقلب .. يعني لازم تراجع طبيب وهو يصرف لك العلاج .. افضل شي ☺️