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” النمر ” يحذر من تناول الأسبرين مرة واحدة أسبوعيًا

” النمر ” يحذر من تناول الأسبرين مرة واحدة أسبوعيًا
عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض قلب، اليوم الأربعاء، من تناول حبة الأسبرين 81 ملي جرام مرة واحدة أسبوعيًا.

وأوضح ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يُعرض المريض لمضاعفات الدواء، ولا يعطيه الفائدة المرجوة منه وهو الوقاية من جلطات القلب.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 58 دقيقة

والنصيحة ؟ ان تُؤخذ كل يوم…. كل يومين …او لا نأخذها البتة ؟

[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 8 دقائق

قبل تناول الاسبيرين لازم تتاكد انك سليم من سيولة الدم او اي مشاكل بالمعده او بالقلب .. يعني لازم تراجع طبيب وهو يصرف لك العلاج .. افضل شي ☺️

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