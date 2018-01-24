أعداء المملكة يروجون شائعات عن بيع الخمور بمطار الدمام

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الشائعات عن خبر افتتاح السوق الحرة بمطار الملك فهد بالدمام مؤخرًا، في الترويج لدعوى سماح الحكومة ببيع الخمور.

ونشر بعض النشطاء صور مجتزأة من مقطع قديم أظهر كميات كبيرة متنوعة من الخمور، إلا أن تلك الحيلة لم تنجح؛ حيث أكدت مصادر أن المقطع والصور المنتشرة للخمور تعود إلى عملية ناجحة لرجال الجمارك أحبطت تهريبها إلى المملكة عبر أحد المنافذ.

وكشفت مصادر أن السوق الحرة في مطار الدمام، وأسواقًا أخرى ستُفتَتح في المطارات الأخرى قريبًا؛ ستعمل وفق أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحرم بيع وتناول الخمور.

كما بينت أن الحسابات المحسوبة على دولة مجاورة وأخرى إقليمية، عملت -ولا تزال تعمل- في بث الشائعات، مؤكدةً ثقتها بوعي المواطن وقدرته على التصدي لها وإفشال مخططاتها.