” المعارضة القطرية ” تحذر من التعاملات اليومية مع مؤسسات تجارية بعد الانتشار الفارسي

طلال الضوي(صدى):

دعت المعارضة القطرية، اليوم الأربعاء، مواطني قطر إلى الصبر في وجه ” نظام الحمدين ” ، مشيرة إلى أنه بالرغم من الانباء الواردة حول معانات القطريين اليومية، جراء حرمانه من المكتسبات الشرعية التي تحق له في التوظيف ومن مداخيل الثروات النفطية والغاز, فإن الفرج قريب جدًا.

وأضافت المعارضة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” لم يعد خافيا على شعبنا أن شركات الحرس الثوري الإيراني التي يسرق من خلالها أموال شعب إيران ، بدأت تفتح فروعا لها على أرضنا الغالية تحت مسميات وهمية عربية او اجنبية ” .

وحذرت المعاضة، الشعب القطري، قائلة ” يا شعبنا الحبيب، احذر رجاء من هذا الانتشار الفارسي ودقق جيدا في تعاملاتك اليومية مع مؤسسات تجارية ومالية، أدخلها النظام خلسة لتنهب ثرواتنا التي انعم الله سبحانه وتعالى بها علينا.. سنقاوم مع القطريين الشرفاء هذا التسلط والظلم ونعيد الحق وننتصر على الباطل. التغيير قادم ” .