بالفيديو.. طفل عربي يبهر لجنة حكام جوت تالنت الأسباني بعرض راقص
أبهر الطفل المغربي الأصل حمزة بكاش لجنة تحكيم برنامج ” جوت تالنت الأسباني ” من خلال عرض راقص قدمه خلال إحدى الحلقات.
ورغم عدم قدرته على السير، تمكن الطفل من الوصول إلى المرحلة الثانية من البرنامج ، وحاز إعجاب الجهور وأعضاء لجنة التحكيم الذين أثنوا على قدراته فيما وقف الجميع مصفقين تقديراً له.
وبدا أفراد عائلته في المقطع المصور في الكواليس وقد ظهرت علامات التأثر الشديد عليهم.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2693 ] نشر منذ 22 دقيقة
ربي يحمية و يحفظة بجد بكيت و مبروك له اجتياز المرحلة الأولي يكفي ابتسامتة تشرح القلب