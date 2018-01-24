بالفيديو.. طفل عربي يبهر لجنة حكام جوت تالنت الأسباني بعرض راقص

أماني الغامدي(صدى):

أبهر الطفل المغربي الأصل حمزة بكاش لجنة تحكيم برنامج ” جوت تالنت الأسباني ” من خلال عرض راقص قدمه خلال إحدى الحلقات.

ورغم عدم قدرته على السير، تمكن الطفل من الوصول إلى المرحلة الثانية من البرنامج ، وحاز إعجاب الجهور وأعضاء لجنة التحكيم الذين أثنوا على قدراته فيما وقف الجميع مصفقين تقديراً له.

وبدا أفراد عائلته في المقطع المصور في الكواليس وقد ظهرت علامات التأثر الشديد عليهم.