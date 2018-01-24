بالصور.. انطلاق ” برابوس ” بمزيد من القوة والأداء

متابعات(صدى):

رغم أن مرسيدس AMG C63S Coupe تعرف بأنها سيارة قوية ومميزة ، ولكن برابوس لاتزال قادرة على استخراج مزيد من القوة والأداء من السيارة بجانب اضافة مزيد من الشراسة لتصميمها. وهذه النسخة التي نراها هنا بتعديل برابوس تأتي بصادم أمامي معدل وشفة جديدة وعتبات جانبية وصادم خلفي جديد وكذلك مشتت واسبويلر خلفي معدل وجميعهم مصنعين من ألياف الكربون.

كما يمكن تزويد السيارة بعجلات جديدة وشعارات برابوس في الأمام والخلف مع اضاءة لشعار برابوس على شبكة التهوية. وبالنسبة للمقصورة فيمكن للمشترين الحصول عليها بدواسات جديدة لنقل الحركة في عجلة القيادة ودواسات ألومنيوم وقفل أبواب برابوس وعتبات جانبية من الصلب بشعارات برابوس مضيئة بلون ابيض أو أحمر بفضل تكنولوجيا الليد.

وتقدم برابوس باقتين قوة للسيارة واحدة تضيف 89 حصان و100 نيوتن متر لتصبح قوة السيارة 594 حصان وعزم الدوران 800 نيوتن متر والثانية ترفع قوة السيارة الي 642 حصان و820 نيوتن متر من عزم الدوران.