” كراني ” يتوقع تسارع الكتلة الباردة بعد إنتهاء 24 ساعة

حمود العنزي (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية وأقدم قارئ للطقس في نشرة الأحوال الجوية، حسن كراني، اليوم الأربعاء، أنه يبدأ تسارع الكتلة الباردة بعد إنتهاء 24 ساعة القادمة، ويمتد في إتجاه الرياض مع فجر الأحد وعلى الشرقية، ويمتد التحرك المتسارع جنوباً.

وأضاف ” كراني ” ، عبر حاسبه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الصقيع يمتد على الشمال والوسط، كما يسود الطقس ضباب على الشرقية والشمال والمصايف، بل سيكون هناك فرصة لهطول الأمطار، وإنخفاض في درجات الحرارة.