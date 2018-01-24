تعليم الرياض يقيم الدورة الثالثة لمشروع تجهيزاتنا المدرسية أمانة وطنية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

تنفذ إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق ١٤٣٩/٥/١١هـ تطبيق مشروع تجهيزاتنا المدرسية أمانة وطنية في دورته الثالثة وهو مخصص لطلاب وطالبات المدارس الحكومية الابتدائية والمتوسطة والثانوية (عام وتحفيظ ودمج ) ومعاهد التعليم وأسرهم بمنطقة الرياض.

وقال مدير إدارة التجهيزات المدرسية الأستاذ حسن المغامس أن المشروع سيطبق في المدارس وهو يمثل إحدى مبادرات وزارة التعليم ( 2016-2020 ) ويهدف الى رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات وأسرهم بالمحافظة على التجهيزات المدرسية وتعزيز القيم والمهارات الاساسية لديهم حيال ذلك من خلال تعزيز مفهوم المحافظة على الممتلكات العامة وربطها بالحس الوطني وتوعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على التجهيزات المدرسية ووقف العبث والهدر وإبراز دور الأسرة في غرس القيم والهوية الوطنية عن طريق إشراكها في أنشطة المشروع مشيرًا أن فترة تنفيذ المشروع أربعة أسابيع ويستهدف الطلاب والطالبات وأسرهم عبر برامج ووسائل توعوية داخل المدرسة وخارجها.