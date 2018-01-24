لجنة الصليب الأحمر تسلم 27 طفلًا يمنيًا بعد طلب المملكة

فهمي محمد(صدى):

استجاب فريق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر بعد تلقِّيه طلبًا من السلطات السعودية والتحالف العربي بالإشراف والمساعدة في عملية تسليم 27 طفلًا يمنيًّا إلى السلطات اليمنية التي ستفرج عنهم.

ويأتي ذلك كجزء من دور الوساطة الذي تضطلع به اللجنة الدولية، والذي يتصف بكونه حياديًّا وإنسانيًّا؛ حيث التقى فريق اللجنة المكون من 4 مندوبين من ضمنهم طبيب، ممثلي التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذين أطلعوهم على آخر المستجدات المتعلقة بعملية التسليم والإفراج عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا، كما تم تزويدهم بالمعلومات الضرورية قبل بداية العملية.

وانتقل فريق اللجنة إلى منطقة شرورة؛ حيث قابلوا الأطفال وتمكنوا من تسجيل بياناتهم والتحدث معهم على انفراد، وفقًا لإجراءات اللجنة الدولية، ثم تم تسليم الأطفال إلى السلطات اليمنية التي ستقوم بتيسير عملية لم شملهم مع أسرهم.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت في أعقاب حرب الخليج عام 1991؛ حيث تركز على الاحتياجات الإنسانية المتمخضة عن هذه الحرب، أو التي نتجت عن النزاعات المسلحة الحالية وحالات العنف الأخرى في المنطقة على نطاق أوسع؛ حيث تنخرط اللجنة الدولية في مجموعة واسعة من الأنشطة لتعزيز القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي.