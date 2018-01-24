” العمل ” : حماية أجور العمالة المنزلية يُلزم بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية يُلزم أصحاب العمل بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل فور قدومه للمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أنه يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة ” مساند ” الإلكترونية: من هنا ، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

وأضاف ” أبا الخيل “، أن البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.

وأكد أن البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي، حيث منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل-الأفراد-، الذين لديهم عمالة توجد حالياً داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.