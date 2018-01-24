انتشار جرائم قتل الأزواج لزوجاتهن فی لبنان

بيروت(صدى):

قال وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان جان أوغاسابيان إن جرائم قتل زوجات من قبل أزواجهن التي ترتكب بحق النساء غير إنسانية وغير أخلاقية وهي أمر مرفوض، حيث صدرت قوانين عن المجلس النيابي مؤخراً لها علاقة بتجريم أي نوع من العنف ضد المرأة.

وأكد أنه على القضاء اللبناني أن يقوم بدوره، وأن لا يجوز أن يكون هناك أي أسباب تقنية، والعقوبة يجب أن تكون صارمة بالحد الأقصى، مضيفًا: نحن بصدد وضع قراءة جديدة لقانون العقوبات لرفع سنوات السجن في هكذا جرائم.

وأضاف الوزير أوغاسابيان:استضعاف المرأة من الأسباب التي تزيد من نسبة هذه الجرائم، إضافة إلى الأسباب المعنوية والإجتماعية والمادية، ولكن لا يوجد سبب يبرر العنف، يجب أن يعاقب عليها الفرد بأقصى الحدود.