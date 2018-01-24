شاهد.. لحظة وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني من الرياض

فهمي محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوصول إحدى رحلات الجسر الجوي من الرياض إلى مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

تهدف العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه، رفع قدرات البنية التحتية لموانئ وطرق اليمن، لتعزيز كفاءة إيصال المساعدات الإنسانية ودخول السلع التجارية بأنواعها كافة إلى اليمن.

هذه الخطة مصممة خصيصاً للاستجابة لحاجات الشعب اليمني، في جميع مناطق اليمن. ولتحقيق هذه الأهداف ستقدم المملكة العربية السعودية والإمارات مساهمة بقيمة 1.5 بليون دولار لخطة الأمم المتحدة، للاستجابة الإنسانية عام 2018 في اليمن.