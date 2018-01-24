إطلاق خطة لتطوير إذاعتي القرآن الكريم ونداء الإسلام قريبا

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان ، أن الهيئة تنوي خلال الأيام القادمة إطلاق خطة تطوير لإذاعة القرآن الكريم وإذاعة نداء الإسلام .

وقال الشريان إن البداية ستكون بدعم الإذاعتين بكوادر مهنية وإعلامية وتعيينهم ضمن عقود ، ليكونوا بدلا من المتعاونين ، وسوف يتم تعيين خريجي الجامعات وأصحاب الخبرة في مجال الإذاعة ، فضلا عن تأمين ميزانية لإذاعة القرآن الكريم ونداء الإسلام من أجل إنتاج مزيد من البرامج التي سوف يتولى تقديمها أصحاب الفضيلة العلماء.

وأضاف أن خطة الهيئة هي إثراء إذاعة القرآن الكريم بمزيد من البرامج ، خاصة في شهر رمضان المبارك ، تلبي حاجة الجمهور الكبير لإذاعة القرآن الكريم.