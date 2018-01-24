بالصور.. أمير الرياض يجتمع بأعضاء برنامج إخلاء وإزالة المباني الآيلة للسقوط

سعيد العجل(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بأعضاء برنامج إخلاء وإزالة المباني الآيلة للسقوط يتقدمهم معالي أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وذلك بقاعات الاجتماعات في مكتب سموه بقصر الحكم .

واطلع الأمير فيصل بن بندر على أعمال البرنامج في حي السبالة والإحصائيات السكانية والإنشائية التي تمت معالجتها وكذلك التنسيق بين الأعضاء من الجهات الأمنية والخدمية وتحقيقها للتكاملية والإنجاز .

واستعرض الاجتماع التعاون القائم بين أمانة منطقة الرياض وجمعية ” بُنيان ” الخيرية النسائية للتنمية الأسرية ودورها في حي السبالة حيث قامت بدراسات اجتماعية وجمع بيانات الأسر وحالاتهم المعيشية وتأهيلهم من خلال برامج ودورات تمكنهم من تحسين أوضاعهم بهدف تنمية أسرية شاملة .

وشاركت جمعية ” بُنيان ” في مرحلة إخلاء المباني وعمليات نقل الأهالي وإيواءهم في مساكن بديلة عبر برامجها الاجتماعية ، تمهيد للإزالة والتطوير العمراني .

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سليمان بن محمد القناص وأمين مجلس المنطقة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .

الجدير بالذكر أن قرار برنامج إخلاء وإزالة المباني الآيلة للسقوط جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض حفاظاً على الأرواح البشرية وتطوير الأحياء القديمة والاستفادة الكاملة منها عبر عمل موحد يضمن السلامة الشاملة والتنمية المستدامة .