ضعي طلاء الأظافر والكحل بالثلاجة لعمر أطول وكفاءة أعلى

متابعات(صدى):

قالت ميكاب آرتيست، إن الثلاجات لم تعد للطعام فقط، بل وظفتها الحياة في أدوار أخرى غريبة وطريفة في آن، استعرضتها الكاتبة تارين ويليفورد في هذه النقاط.

ففي الغالب تضع المرأة أدوات تجميلها بالقرب منها في غرفة النوم أو في الحمام لتستعملها فور الاستيقاظ أو قبل الخروج من البيت. لكن الثلاجة خطفت وظيفة التسريحة والحمام أحياناً.

1. كريم العين البارد صباحاً

تمنح درجة الحرارة الباردة لكريم العين مساعدة إضافية للتغلب على انتفاخ العيون الناعسة عند الاستيقاظ.

لذلك أخرجي مسحوق العين أو المرطِّب من الحمَّام واحتفظي به في الثلاجة.. فمع الثلج صباحك أفضل وأجمل والعيون صافية.

2. قلم الكحل أكثر حدة

الاحتفاظ بقلم الكحل في الثلاجة يزيد من صلابة الجزء اللدن في مركزه، ليصبح ذا سِنّ أكثر دقة عند شحذه واستخدام الكحل.

3. طلاء الأظافر أقل لزوجة

يطيل حفظ طلاء الأظافر في الثلاجة من فترة صلاحيته، لكنَّه يصبح أقل لزوجة وأكثر صعوبة في الاستخدام. ولكي تنتفعي بتلك النصيحة يمكنك وضع الطلاءات التي لا تستخدمينها كثيراً في الثلاجة للحفاظ على أمد صلاحيتها فترة أطول.

4. المنتجات الطبيعية تعيش أطول

في حالة مستحضرات التجميل المصنوعة في المنزل، كالشامبو مثلاً أو عند شراء منتج طبيعي خال من المواد الحافظة، فعليك أن تضعيه في الثلاجة طيلة الوقت، كي يبقى محتفظاً بطبيعته وصلاحيته.

الملابس.. ثلاجتك خزانة باردة

لم تكتف الثلاجات العصرية بدورها الغريب في حفظ أدوات التجميل، حيث مدت نطاق عملها إلى الملابس. لا تتعجبي فالبعض يفضلونها باردة.

1. الجوارب والكولونات أقوى

ربما يكون حفظ الجوارب في الثلاجات عادة قديمة منتشرة بين الزوجات اللاتي يردن الاحتفاظ بالجوارب النايلون تحديداً لمدة طويلة، وحفظها من التمزق.

لكن الواقع أثبت أن الأمر لم يكن خرافة بل حقيقة. حيث يؤكد الكثيرون أنَّ تجميد الكولونات والجوارب يقوي الألياف ضد أثر الشد (عند ارتداء الجورب) ويضاعف من عمرها الافتراضي.

وتحتاجين إلى القيام بهذا ” الروتين ” من وقت لآخر مع بداية موسم الجوارب الخريفية على سبيل المثال ). بلِّلي الجوارب، ثم اطويها في كيس من البلاستيك، وضعيها في مُجمِّد الثلاجة طوال الليل. في اليوم التالي، اتركي الثلج يذوب وستجدين الجوارب على ما يرام، رغم كل هذا الصقيع.

2. الجينز البارد يبدو جديداً

ملابس الجينز الجيدة التي صارت الزي اليومي تقريباً للشباب – وأحيانا الكبار – تلفت النظر وتبدو جيدة إذا لم تغسلها أبداً. وعندما تبدأ في الاتساخ، فإنَّ وضعها لفترة وجيزة في الثلاجة سيساعد على جعلها تبدو وكأنها جديدة.

3. الأشياء ” اللزجة ” تزول بالتبريد

إذا علقت العلكة أو الشمع أو شيء من ذلك القبيل بملابسك، ضعي هذه القطع في الثلاجة حتى تتصلب الشوائك اللزجة الملتصقة، ثم جرِّبي تمزيقها أو قومي بإزالتها ككتل كبيرة.