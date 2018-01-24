مستشفى الملك عبدالله الجامعي يخرج دفعة الثالثة من المبتعثين

نايف السالم(صدى):

احتفل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم بتخريج 16 مبتعثا من الممارسين الصحيين لبرنامج ابتعاث المستشفى لعام 2017م.

واستهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقتها المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب دينا بنت صالح السماعيل أوضحت فيها أن برنامج الابتعاث انطلق في عام 2014م ليسهم في تنمية الكوادر الصحية وإعداد وتأهيل الموارد البشرية للمستشفى ومراكز التميز فيه، وللمساهمة في تحقيق رؤية المستشفى بأن يكون نموذجا يحتذى به من خلال كوادره المتميزة، مشيرة إلى أنه استفاد من برنامج الابتعاث قرابة 80 موظفا بالمستشفى منهم 16 أكملوا دراستهم خلال عام 2017م، مبينة أن برنامج الابتعاث بالمستشفى استند على ثلاثة محاور: اختيار أفضل البرامج و اختيار أفضل الجامعات، وابتعاث أفضل الشباب المتميزين أكاديميا ومهنيا.

وهنّأ المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة في كلمة له الخريجين على ما حققوه من مراتب مشرّفة ليلتحقوا في العمل وهم يحملون أعلى المؤهلات الطبية وعلى تميزهم وتمثيلهم للوطن، مؤكدا أن نجاحهم يمثل معنى الغرس والحصاد لما استثمره المستشفى ببرنامج الابتعاث ولمس أهميته في مسيرة الوطن للتنمية وبناء الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع الصحي ودعم لخطط التنمية والاقتصاد من خلال تأهيل وتطوير القدرات البشرية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية الحفل شاركت وكلية الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف بكلمة شكر أعربت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة وشكرت القائمين على الشؤون الأكاديمية والتدريب، متمنية لهم مزيداً من التطور والنجاح.