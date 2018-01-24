بن دغر يؤكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع لتستعيد المناطق اليمنية استقرارها

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ، على ضرورة العمل لاستكمال بناء الوحدات الأمنية في العاصمة المؤقتة بعدن ، بالإضافة إلى بقية المحافظات المحررة .

وأشار ” بن دغر ” إلى أن حكومة بلاده تهتم بتدريب وتأهيل وبناء الوحدات الأمنية ، وتحرص على تحقيق الجاهزية المطلوبة والضرورةي لمواجهة التحديات التي تتعرض لها اليمن اليوم ، لافتًا إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع لتتمكن المناطق كافة من استعادة أمنها واستقرارها .

وجاء ذلك ، خلال حضور ” بن دغر ” لحفل انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية الذي تقيمه الداخلية تحت شعار ” إعادة بناء وزارة الداخلية على أسس وطنية وتطبيق النظام والقانون ” .