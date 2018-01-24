8 أسباب لوقوع الرجل في حب المرأة الأكبر سنا

متابعات(صدى):

غالباً ما يبدأ الشاب اليافع بالإعجاب بالمرأة الأكبر سناً بمعلمته مثلاً، ولكن الحقيقة هي أن هذه الظاهرة ليست نادرة أبداً، وهناك فعلاً أسباب تدفع الرجل للانجذاب إلى المرأة التي تكبره سناً، إليك أهمّها.

لأنها صبورة

فالنساء الأكبر سناً يظهرن صبراً طويلاً في التعامل مع الرجال اليافعين مقارنة بالنساء الصغيرات، لأنهن ببساطة يتفهّمن إيقاع التطوّر لدى الشاب، وحتى إنهن قد يساعدنه على التطوّر. لهذا السبب، قد يفضّل الرجل أن يرتبط بامرأة تكبره سناً.

الأرقام مهمّة

سنّ المرأة المتقدّمة تعني أنها عاشت علاقات متعدّدة وتتميّز بتجارب أكبر وأعمق من النساء الصغيرات. إن فكرة ارتباط المرأة بأكثر من رجل قبله، تجعل الشاب اليافع ينجذب إليها دون غيرها.

تعي ماذا تريد

النساء الأصغر سناً (ليس جميعهن وليس دائماً) لا يعرفن عادة ما يردنه من الرجل، لأنهن لا يزلن في مرحلة التجربة والاكتشاف. وهذا سبب إضافي يدفع الرجال اليافعين إلى اللجوء إلى النساء الأكبر سناً للثقة التي يضفينها على العلاقة.

تعرف ما يريده الرجل

تعيش النساء الأكبر سناً تجارب أكثر من الصغيرات، وهذا يجعلهن يعرفن ما يردنه من الرجل أكثر من النساء الصغيرات، كما يعين أيضاً ما يرغب فيه الرجال ويفضّلونه، أي إنهن ينجحن في تلبية احتياجات الرجل كلّها.

تفهم أهمية الحميمية في العلاقة

تصل النساء الناضجات إلى مرحلة لا يعتبرن فيها العلاقة الحميمة فرصة للمساومة، أي إنهن لا يستخدمنه كأداة لمصلحتهن. هذا الأمر يزيل ضغوطاً كثيرة عن كاهل الرجل، ما يجعله يفضل هؤلاء النساء.

إعجابها بالرجل اليافع يشعره بالإطراء

من من الرجال لا يريد أن يكون محبوباً ومرغوباً؟ من هنا، يشعر الرجل اليافع بثقة وإطراء كبيرين عندما يعرف أن امرأة ناضجة معجبة به، وهذا يجعله ينجذب أكثر إلى هذا الإطراء دون أيّ محاولة في رفضه.

تعلّم الكثير

من جديد، للخبرة التي تملكها النساء الأكبر سناً دور كبير في مهارتهن في التأقلم مع حاجيات شريكهم. كما أن هذه التجارب تجعلهن قادرات على تعليم الشاب الكثير من الأمور التي لا يعرفها، وفي الوقت نفسه منفتحات على تعلّم كلّ جديد.

تتميّز بثقة عالية بشكلها وقوتها

تصل النساء الكبيرات في السن إلى مرحلة يفهمن فيها أجسادهن جيداً، فيعرفن تماماً ما يردنه وما لا يردنه. كما أنهن يعين جيداً ما يجب أن يتوقعنه وما هن قادرات عليه. هذا النوع من الثقة يبثّ في العلاقة نوعاً من الاستقرار الذي قد لا يجده الرجل في النساء الصغيرات.