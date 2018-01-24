كوريا الجنوبية تفرض غرامات على بورصات تداول عملات رقمية

سول(صدى):

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، توقيع غرامات على بورصات تداول عملات رقمية محلية؛ لعدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات المستخدمين.

وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، أنه تم توقيع غرامات بمبلغ 141 مليون وون ما يعادل 130 ألف دولار، مؤكده أن هذه العقوبة جاءت نتيجة للتحقيق الذي أجرته على 10 بورصات تداول محلية للعملات الرقمية.

وأشارت إلى أنه تبين وجود 8 بورصات من ضمن الـ10 تنتهك قانون شبكة المعلومات والاتصالات الذي ينص على حماية خصوصية المستخدم، حيث تم تطبيق غرامات عليها تتراوح ما بين 9 آلاف إلى 14 ألف دولار مع إعطائهم مهلة 30 يومًا لحل تلك المشكلات.