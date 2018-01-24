نصائح للعناية بالأظافر

متابعات(صدى):

تسعى الكثير من الفتيات والسيدات، لظهور أظافرهن بشكل لائق وجميل، وتعزيز قوتها ؛ للحد من تكسرها، خاصة أن العناية بالأظافر ليس أمر صعب، لذا تقدم ” صدى ” عدة نصائح للسيدات؛ للعناية بالأظافر الطويلة.

بداية يجب على السيدات ضرورة استخدام زيت الليمون، فهو يعمل على إزالة اصفرار الأظافر، كما أنه مرطب جيد للأظافر، بالإضافة لشرب كمية وفيرة من الماء يوميًا بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

كما يجب استخدلم زيت اللافندر، فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتريا، التي يمكن أن تصيب الجلد حول الأظافر.