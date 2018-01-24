رونالدو وبيل خارج قائمة ” زيدان ” لمواجهة ليغانيس

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره ليغانيس، في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم.

وكشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن التشكيلة التي سيواجه به ليغانيس، والتي شهدت غياب كريستيانو رونالدو، وغاريث بيل؛ لأسباب فنية.

وجائت القائمة التي سيخوض بها زيدان المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، موحا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، ثيو هرنانديز، أشرف، تيخيرو.

خط الوسط : مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش.

خط الهجوم: بنزيما، لوكاس فاسكيز، مايورال.

يذكر أن الريال نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب على ليغانيس بهدف مقابل لاشيء، في المواجهة التي أقيمت 18 يناير.