بعد تحريره بأسبوع.. الحوثيين يتسللون إلى جبل ” مركوزة ” والجيش يدحرهم

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من تحرير جبل ” مركوزة ” الإستراتيجي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، بعد تسلل مليشيا حوثية إرهابية له ليل الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام، بأن الجيش اليمني مدعوماً بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة، دحر المليشيات الحوثية الإرهابية، وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، خلال مواجهات عنيفة بينهم.

وأوضحت أن الجيش الوطني والمقاومة نجحا في الوصول إلى موقع الشبكة، أعلى الجبل، وسط فرار المليشيا الإرهابية.

يذكر أن الجيش اليمني كان قد حرَّر الجبل، قبل أسبوع، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية وسقوط عشرات القتلى والجرحى منهم.