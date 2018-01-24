بالفيديو.. رقص غريب لأوبرا وينفري عقب إعلان ترشحها للرئاسة الأمريكية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري Oprah Winfrey وهي ترقص بعفوية، خلال جلسة تصوير خضعت لها خاصة بمجلتها ” O ” .

وكانت أوبرا قد عُرفت برقصاتها العفوية التي كانت تؤديها خلال برنامجها، وقد أعادت لنا اليوم تلك المشاهد، بعد أن نشرت صفحة المجلة على إنستجرام فيديو مميزًا لها.

وقد بدت الإعلامية البالغة من العمر 63 عامًا بكامل حيويتها، ومتألقة باللون الذهبي خلال جلسة التصوير، إذ إنها ستتصدر غلاف المجلة لشهر فبراير المقبل، وسيُنشر لها حديث خاص هو الأول لها بعد الدعم الذي حصدته للترشح للرئاسة الأمريكية.

