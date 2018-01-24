مقابل 25 مليون يورو.. أرثر ميلو على أعتاب برشلونة

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، من اقتراب البرازيلي أرثر هينريك ميلو، لاعب فريق غريميو، من الانتقال إلى برشلونة، على الرغم من رغبة غريميو في عدم الاستغناء عن اللاعب حتى العام القادم، أو على الاقل حتى موسم الانتقالات الصيفية.

وقالت المصادر إن اللاعب وافق على الانتقال، بالإضافة لإعرابه عن استعداده للانتظار، حتى موسم الانتقالات الصيفية المقبل لإتمام الصفقة بسعر أقل.

وأوضحت المصادر أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب مقابل 25 مليون يورو، وعلى الجانب الأخريرتبط ” أرثر ” بعقد ممتد حتى 2021 مع الفريق البرازيلي بشرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو.