الكشف عن ” أجيرا RS ” بسرعة 482 كم

متابعات(صدى):

أكدت كونيجسيج وميشلان على أن أجيرا RS يمكنها الوصول لسرعة تبلغ 482 كمساعة, وكانت السيارة قد حققت في نوفمبر الماضي رقم قياسي لسيارات الانتاج في السرعة بواقع 445 كم في الساعة في لاس فيجاس ، فيما أكد كريستيان فون كونيجسيج ومدير منتجات ميشلان اريك شميدينج أن السيارة واطارها بايلوت سبورت كب 2 يمكنهما تقديم المزيد.

وأكدا أن السيارة يمكنها بلوغ سرعة تصل الي 482 كم في الساعة أو 300 ميل في الساعة, واعترف فون كونيجسيج أنه من الصعب والمخيف قيادة مثل هذه السيارة السريعة لوجود أشياء يصعب التحكم فيها بالطريق مثل الحيوانات والمطبات والرياح وغيرها ولكن هذا لا يغير من حقيقة سرعة السيارة.

ومن أكثر الأشياء المثيرة بخصوص السيارة خلال تسجيلها السرعة الجديدة أنها حملت نفس الاطارات من ميشلان التي توفرت لبوجاتي تشيرون. وقالت ميشلان أنها لا تعرف كيف يمكن للاطارات التعامل مع السيارة خلال تسجيل الرقم لأنها لم تصممها للوصول لمثل هذه السرعة ولكن الشركة أكدت بعد ذلك أن الاطارات يمكنها الوصول لأبعد الحدود بعد نجاحها في هذه التجربة.