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العثور على مخبأ أسلحة وذخيرة وتفجير 44 عبوة ناسفة بالعراق

العثور على مخبأ أسلحة وذخيرة وتفجير 44 عبوة ناسفة بالعراق
بغداد(صدى):

أعلنت قيادة العمليات، بالقوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عن العثور على مخبأ يحتوي على 4 صواريخ من نوع كاتيوشا مع 10 رمانات قاذفة ضد الدروع وقنابر هاون مختلفة العيار.

جاء ذلك خلال حملات التحري والتفتيش في مناطق ” الخوالد، الراكوب، كاظم عذاب ” ببغداد، حيث تم تفجير 44 عبوة ناسفة ضمن منطقة المعاميرغرب العاصمة، من مخلفات تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

في سياق آخر، لقى 6 أشخاص من عناصر ” داعش ” مصرعهم، فيما عثر على جثة عنصر بالحشد الشعبي غرب كركوك.

 


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