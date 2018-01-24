بالصور.. حياة المرأة بالمملكة في الماضي

علي القحطاني (صدى):

نشرت إحدى المهتمات بالحياة القديمة في العالم العربي، صور قديمة تُظهر جانبًا من الحياة اليومية للمرأة السعودية، حيث أشارت بكل صورة إلى المكان الذي تم التقاط الصورة به.

كما أرفقت بالصور أسماء من قاموا بتصوريها، فإما كانوا أجانب جاءوا للمملكة أو رحالة لتوثيق الحياة في المملكة، وتستعرض ” صدى ” بعض من هذه الصور:

صورة لامرأة مع طفليها

وهذه صورة التقطت عام 1971 لثلاث نساء في الحجاز

وهذه صورة كانت لامرأة تحمل ولدها الصغير داخل خيمتها في صحراء النفوذ