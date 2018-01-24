بالفيديو.. اندلاع حريق في مخزون نفطي بإيران
اندلع، اليوم الأربعاء، حريق في مخزون نفطي بمدينة بندر عباس الإيرانية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثناء اندلاع الحريق في المخزون النفطي، موضحًا تصاعد أدخنة كثيفة تغطي المنطقة.
فيديو | حريق في مخزون نفطي بمدينة #بندر_عباس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين. #همسايه #ايران pic.twitter.com/ct30vsVW6v
— همسايه (@Hmsayh) January 24, 2018
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7382 ] نشر منذ 42 دقيقة
عســــاه يحــرقـــــهم جميــــــــعاً .🔥🔥🔥🔥.