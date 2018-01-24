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بالفيديو.. اندلاع حريق في مخزون نفطي بإيران

بالفيديو.. اندلاع حريق في مخزون نفطي بإيران
طهران(صدى):

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق في مخزون نفطي بمدينة بندر عباس الإيرانية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثناء اندلاع الحريق في المخزون النفطي، موضحًا تصاعد أدخنة كثيفة تغطي المنطقة.


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