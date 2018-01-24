بالفيديو.. لحظات توزيع الإغاثات الإنسانية في اليمن.. ودور أبطال الحد الجنوبي

فهمي محمد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو أثناء توزيع الإغاثات الإنسانية في اليمن، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وظهر في مقاطع الفيديو شاحنات الإغاثة المقدمة من مركز سلمان للإغاثة بقيادة المملكة ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في طريقها إلى الأراضي اليمنية.

و سادت حالة من البهجة والسرور بين أبناء الشعب اليمني أثناء وصول الإغاثات إليها في ظل بطش وانتهاكات الحوثيين اتجاههم، كما ظهر في الفيديو جنود المملكة أثناء راحتهم بعد توزيع الإغاثات على اليمنيين وسط صيحات تهتف ” الله ينصركم.. الله يقويكم “.